Цифровая молодость

По оценке МТС, основанной на спросе на облачные сервисы, IoT и интеллектуальное видеонаблюдение, Санкт-Петербург и Ленобласть вместе занимают второе место в стране по уровню цифровизации бизнеса после Москвы. По числу промышленных роботов в организациях Санкт-Петербург, по данным Росстата за 2025 год, занимает первое место в стране (1940 единиц), а Ленинградская область вошла в топ-10 (895 единиц). «Правда, плотность роботизации на уровне около 40 машин на 10 тыс. работников в целом по России — в разы ниже показателей мировых лидеров. И лидерство по абсолютному числу роботов само по себе не означает близость к целевым показателям. Концентрация предприятий из таких сфер как машиностроение, приборостроение, а также инженерных вузов просто создает в СЗФО более благоприятную среду для цифровизации и роботизации промышленности, чем в среднем по стране»,— указывает господин Колосов.