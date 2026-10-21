КамАЗ увеличил валовую прибыль в 2,25 раза за девять месяцев
ПАО «КамАЗ» за январь–сентябрь увеличил валовую прибыль по РСБУ в 2,25 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 12 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Выручка выросла на 5%, до 214,2 млрд руб., несмотря на снижение российского рынка грузовиков на 16%. Чистый убыток за девять месяцев сократился на 35%, до 18,89 млрд руб. против 29,1 млрд руб. годом ранее.
Доля КамАЗа на рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн достигла 37% по регистрациям, увеличившись на 5%. В компании связывают это с ростом продаж автомобилей нового поколения К5.