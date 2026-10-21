Хвича Кварацхелия пропустит остаток сезона
Грузинский вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия выбыл до конца текущего сезона из-за разрыва крестообразной связки правого колена. Как сообщает пресс-служба парижского клуба, в ближайшие дни игрок перенесет операцию.
25-летний номинант на «Золотой мяч» 2026 года получил травму во время матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:2). Кварацхелия был заменен на исходе часа игры и смог покинуть поле лишь при помощи одноклубников.
Также получившие травмы и замененные по ходу встречи игроки ПСЖ Усман Дембеле и Маркиньюс, как сообщили в клубе, «будут оставаться под наблюдением в течение нескольких недель».
Газета «Коммерсантъ» №196от 22.10.2026, стр. 12