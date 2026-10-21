О, сколько нам крестов поклонных…
На въездах в Челябинск поставят монументальные композиции
Администрация Челябинска назначила общественные слушания, на которых рассмотрят вопрос об установке на пяти автомобильных въездах в Челябинск «Монументальных произведений „Поклонный крест“». Одинаковые девятиметровые железобетонные композиции, эскизный проект которых уже прошел одобрение в управлении архитектуры города, будут установлены на участках земли, принадлежащих городу. С инициативой по их установке выступило АНИПО «Дух просвещенья», которую возглавляет челябинский общественник и предприниматель, секретарь челябинского регионального отделения Всемирного русского народного собора Илья Филонин. Оплатить установку композиций должен автор идеи по их установке.
Администрация Челябинска назначила процедуру общественных обсуждений, одним из вопросов которых станет установка пяти «Монументальных произведений „Поклонный крест“», которые расположатся на пяти автомобильных въездах в город: со стороны Свердловского, Бродоколмакского, Уфимского, Троицкого трактов и Копейского шоссе. Постановление №360-п об организации общественных слушаний было опубликовано 20 октября, при этом сама процедура назначена уже на 23 октября.
Как выяснил «Ъ-Южный Урал», поклонные кресты представляют собой одинаковые девятиметровые конструкции из железобетона, созданные авторским коллективом под руководством Сергея Кривоногова при участии архитектора Александра Самарина и художника Снежанны Берневек.
Проект композиций уже получил предварительное согласование в Управлении по архитектурно-градостроительному проектированию администрации. Участки под установку крестов будут предоставлены городом. А вот оплачивать изготовление и установку крестов будут за счет инициатора идеи.
Практика установки крестов на въездах в города в Челябинской области не нова. Так, хорошо известны четыре 8,5-метровых креста-оберега древневизантийской формы, установленные рядом с автомобильными трассами, ведущими в Троицк. При этом четвертый по счету крест был установлен в 2000 году.
14 октября нынешнего года на въезде в Сатку была установлена 10-метровая бронзовая скульптура святителя Николая Чудотворца Мысгорновского, созданная по проекту известного путешественника Федора Конюхова скульптором Александром Рукавишниковым.
Идея установки композиций на въездах в Челябинск, как стало известно «Ъ-Южный Урал», принадлежит руководству некоммерческой организации АНИПО «Дух просвещенья». Ее возглавляет челябинский общественник и предприниматель Илья Филонин. Он же является секретарем челябинского отделения Всемирного русского народного собора (ВРНС). Одним из сопредседателей отделения на официальном сайте ВНРС указан глава Челябинска Алексей Лошкин.
Кроме того, 10 октября в Челябинске при поддержке «Духа просвещенья» прошел форум «Церковь, Власть и Бизнес в укреплении духовного суверенитета России: мировоззрение, ценности, опоры».
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году каких-либо доходов у «Духа просвещенья» не было, а стоимость чистых активов организации составляет 137 тыс. руб. Однако Илья Филонин также является гендиректором ООО «Бигторг» (владелец — Евгений Филонин, отец Ильи Филонина), выручка которого в 2025 году, по данным ФНС, составила более 500 млн руб., а чистая прибыль — более 8,2 млн руб.
В разговоре с корреспондентом «Ъ-Южный Урал» господин Филонин подтвердил, что возглавляемая им некоммерческая организация выступила с инициативой по установке поклонных крестов, однако от дальнейших комментариев отказался, сославшись на необходимость их согласования с иерархами Челябинской митрополии.
В Челябинской митрополии не смогли прокомментировать инициативу по установке крестов. В администрации Челябинска обещали подготовить комментарий позже.