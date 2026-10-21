О, сколько нам крестов поклонных…

Практика установки крестов на въездах в города в Челябинской области не нова. Так, хорошо известны четыре 8,5-метровых креста-оберега древневизантийской формы, установленные рядом с автомобильными трассами, ведущими в Троицк. При этом четвертый по счету крест был установлен в 2000 году.