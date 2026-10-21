Группа Fontaines D.C. выпустила альбом «Dopamine Chamber»
Ирландская группа Fontaines D.C., сохраняющая статус самой обсуждаемой рок-группы своего поколения, выпустила пятый альбом — «Dopamine Chamber».
За семь лет Fontaines D.C. прошли путь, на который другим рок-группам не хватает и целой карьеры. Пять молодых ирландцев, начинавших с угловатого постпанка и стихов о дублинской жизни, превратились в стадионную группу международного масштаба. Их дебютный альбом «Dogrel» (2019) был номинирован на британскую награду Mercury Prize, с ним группа перед самой пандемией COVID-19 успела выступить в России и даже получила у местных меломанов локальное прозвище «фонтаны» — по аналогии с «рычагами» (Rage Against The Machine) и «перцами» (Red Hot Chili Peppers). Cледующий альбом, «A Hero’s Death» (2020), был номинирован на Grammy. Четвертый, «Romance» (2024), стал платиновым в Великобритании и принес группе уже две номинации на Grammy и победу на Brit Awards.
Если дебют Fontaines D.C. был полон уличной энергии, «A Hero’s Death» — мрачной рефлексии, мини-альбом «Skinty Fia» (2022) — размышлений об ирландской идентичности и отчуждении, то на недавнем «Romance» группа впустила в свою музыку брит-поп, трип-хоп, электронику и мелодраму, адаптированную к стадионам. В текстах и интонации фронтмена Гриана Чаттена слышатся и дублинская улица, и традиция ирландской литературы, и нервный голос человека, которому трудно чувствовать сегодняшний мир своим домом.