Ростов и Шахты не успевают сверить муниципальное имущество с ЕГРН
Ростов-на-Дону и Шахты серьезно отстают от графика по верификации сведений о муниципальном недвижимом имуществе с ЕГРН: в донской столице работа исполнена на 63,3%, в Шахтах — на 64,8%. Об этом сообщил на заседании регионального правительства министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий и организаций области Кирилл Баранчук.
По его данным, двум городам осталось проверить и внести в реестры более 12 тыс. объектов. При этом департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону к текущей дате актуализировал сведения лишь по 3 140 объектам. Завершить работу необходимо до конца текущего года — до дедлайна остаётся около двух с половиной месяцев.
Верификация ведется в рамках поручения президента РФ о повышении капитализации территорий субъектов, а также по поручению об актуализации реестра областного госсобственности и муниципальных реестров недвижимости. Показатели на общем фоне выглядят контрастно: с начала года в областной реестр государственного имущества дополнительно внесено 7 113 объектов, и верификация этих сведений с ЕГРН завершена полностью. В муниципалитетах в общей сложности проверено 160 580 объектов, работа закрыта в 51 муниципальном образовании.