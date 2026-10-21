Ростов и Шахты не успевают сверить муниципальное имущество с ЕГРН

Верификация ведется в рамках поручения президента РФ о повышении капитализации территорий субъектов, а также по поручению об актуализации реестра областного госсобственности и муниципальных реестров недвижимости. Показатели на общем фоне выглядят контрастно: с начала года в областной реестр государственного имущества дополнительно внесено 7 113 объектов, и верификация этих сведений с ЕГРН завершена полностью. В муниципалитетах в общей сложности проверено 160 580 объектов, работа закрыта в 51 муниципальном образовании.