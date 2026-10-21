Администрация Тольятти разработала «дорожную карту» для сохранения дома Репина
В историческом здании останавливался великий русский художник
Власти Тольятти разработали план мероприятий по сохранению исторического дома мещанки Буяновой, более известного как дом Репина. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в пресс-службе администрации города.
В этом здании в 1870 году останавливался знаменитый русский художник Илья Репин во время работы над этюдами. Перед затоплением территории Ставрополя-на-Волге (так назывался Тольятти до 1964 года.— “Ъ”) дом был перенесен на новое место. Сейчас он располагается на улице Репина в Центральном районе города. С 1970 года здание числится в реестре памятников регионального значения, однако в нем долго жили люди. О проживании в доме известного художника напоминала лишь мемориальная доска.
В феврале 2024 года в здании произошел пожар. Сейчас в доме никто не живет. В марте 2025 года суд Центрального района Тольятти постановил, что разработкой проектно-сметной документации должен заняться тот собственник, по чьей вине, предположительно, случился пожар, а восстановление должно стать совместной обязанностью города и частных лиц. После апелляции общественников в Самарском областном суде приняли решение, что восстановлением исторического объекта должна заняться администрация Тольятти. Городские власти пытались это оспорить в вышестоящих инстанциях. Точку в деле поставил Верховный суд РФ, поддержавший решение облсуда.
«Культурное наследие является важнейшим основанием для развития интеллектуально-духовной, нравственной и творческой личности, а также для национального самоуважения. В связи с чем администрация городского округа Тольятти прилагает все необходимые усилия для разрешения обозначенной ситуации, действуя в строгом соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации»,— подчеркнули в горадминистрации, отметив, что в «дорожной карте» по сохранению дома Репина предусмотрены «конкретные мероприятия, сроки их выполнения и ответственные органы администрации».