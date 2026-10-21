Администрация Тольятти разработала «дорожную карту» для сохранения дома Репина

В этом здании в 1870 году останавливался знаменитый русский художник Илья Репин во время работы над этюдами. Перед затоплением территории Ставрополя-на-Волге (так назывался Тольятти до 1964 года.— “Ъ”) дом был перенесен на новое место. Сейчас он располагается на улице Репина в Центральном районе города. С 1970 года здание числится в реестре памятников регионального значения, однако в нем долго жили люди. О проживании в доме известного художника напоминала лишь мемориальная доска.