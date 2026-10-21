Стихия огня
Звезды фламенко выступили в Петербурге при поддержке «Балтийского лизинга»
Осенью 2026 года компания «Балтийский лизинг» — неизменный партнер фестиваля Dance Open и концерта «Классика на Дворцовой» — поддержала серию знаковых событий на культурной карте Петербурга. Одним из них стал вечер каталонского балета с участием мировых звезд фламенко, который прошел на сцене БКЗ «Октябрьский».
Каталонский театр Barcelona Flamenco Ballet представил в Северной столице свою премьерную постановку — балет «Ромео и Джульетта». Главную мужскую партию исполнил Дэвид Гутьеррес — один из лучших в мире исполнителей фламенко, которого за выдающиеся заслуги называют «Фредди Меркьюри среди танцоров». Смелая постановка «Ромео и Джульетты» по-новому трактует классику Уильяма Шекспира и переосмысляет вечные темы, такие как борьба между любовью и ненавистью, семьей и идентичностью. В исторический контекст искусно вплетены страсть фламенко, тонкости современного танца и богатство джаза.
С момента своего основания «Балтийский лизинг» остается крупнейшей лизинговой компанией Санкт-Петербурга, подтверждая этот статус реальными действиями на благо города и активным участием социальной, культурной и политической повестке. Регулярная поддержка событий в мире искусства является неотъемлемой частью этой работы, и что особенно важно, помогает петербургской арт-сцене сохранять международный характер, несмотря на внешние вызовы.
«Во все времена искусство было важнейшим пространством для международного диалога, и сегодня мы видим свою задачу в том, чтобы укреплять этот диалог всеми возможными способами. Оставаясь надежным партнером для бизнеса, "Балтийский лизинг" продолжает следовать стратегии социальной ответственности и вносит вклад в развитие культурной жизни Северной столицы. Наша компания родилась в Петербурге и с тех пор выросла в одного из лидеров российского рынка лизинга, но мы бережно храним связь с городом, который для всех нас служит источником вдохновения и неиссякаемой энергии»,— заявил первый заместитель генерального директора «Балтийского лизинга» Антон Сапожков.
17 сентября при поддержке «Балтийского лизинга» на сцене БКЗ «Октябрьский» состоялся вечер итальянской оперы Romantic Italian Tenors. Перед зрителями в сопровождении большого симфонического оркестра выступили золотые голоса Италии: Фабио Андреотти, Джанлука Паганелли и Мауро де Сантис.
Впереди петербургских зрителей и гостей города ждет еще одно выступление испанских артистов: 18 ноября в БКЗ приедут обладатели премии Гиннесса — всемирно известная группа Los Vivancos, чье искусство объединяет фламенко, боевые искусства и акробатику.
ООО «Балтийский лизинг»