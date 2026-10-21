Стихия огня

«Во все времена искусство было важнейшим пространством для международного диалога, и сегодня мы видим свою задачу в том, чтобы укреплять этот диалог всеми возможными способами. Оставаясь надежным партнером для бизнеса, "Балтийский лизинг" продолжает следовать стратегии социальной ответственности и вносит вклад в развитие культурной жизни Северной столицы. Наша компания родилась в Петербурге и с тех пор выросла в одного из лидеров российского рынка лизинга, но мы бережно храним связь с городом, который для всех нас служит источником вдохновения и неиссякаемой энергии»,— заявил первый заместитель генерального директора «Балтийского лизинга» Антон Сапожков.