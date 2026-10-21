«Росатом» ищет подрядчика для строительства верфи в Мурманске за 65 млрд рублей

ООО «Энергофлот Мурманск» учредило в апреле 2025 года ООО «Росатом машиностроение», входящее в госкорпорацию. В «Росатоме» поясняли, что новая структура создана для проработки возможности расширения территории «Атомфлота», в том числе для обслуживания плавучих энергоблоков. В июне 2026 года 50% в компании приобрел екатеринбургский «Уралмашзавод».