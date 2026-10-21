«Росатом» ищет подрядчика для строительства верфи в Мурманске за 65 млрд рублей
ООО «Энергофлот Мурманск», созданное в структуре «Росатома», объявило отбор генерального подрядчика для строительства первого этапа судостроительной площадки в Мурманске. Начальная цена контракта составляет 65 млрд рублей с учетом НДС. Информация размещена на электронной торговой площадке Газпромбанка.
Заявки на участие в открытом предварительном квалификационном отборе принимаются до 27 октября. Работы предусмотрены проектом «Морские энергетические технологии Росатом» (МЭТР).
Согласно тендерной документации, площадку разместят рядом с комплексом «Мурманск-17», где базируется ФГУП «Атомфлот». Проект включает блок цехов, две достроечные набережные, двухпролетный эллинг с двухкамерным сухим доком, контрольно-пропускной пункт, пожарное депо, котельную, административно-бытовые здания и подъездную дорогу.
Подготовку строительной площадки и устройство временных сооружений планируют провести с марта по июль 2027 года. Достроечные набережные должны быть готовы к июлю и сентябрю 2028 года, а блок цехов — к апрелю 2029-го.
ООО «Энергофлот Мурманск» учредило в апреле 2025 года ООО «Росатом машиностроение», входящее в госкорпорацию. В «Росатоме» поясняли, что новая структура создана для проработки возможности расширения территории «Атомфлота», в том числе для обслуживания плавучих энергоблоков. В июне 2026 года 50% в компании приобрел екатеринбургский «Уралмашзавод».
О планах расширить инфраструктуру «Атомфлота» губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщал «Интерфаксу» в марте 2025 года. Ранее РБК писал о намерении «Росатома» построить рядом с базой предприятия верфь, специализирующуюся на плавучих энергоблоках. Предварительно инвестиции в проект оценивались в сумму до 100 млрд рублей.
Первой в мире плавучей атомной электростанцией стала ПАТЭС «Академик Ломоносов», запущенная в 2020 году в Певеке. Сейчас «Росатом» реализует первый серийный проект по строительству четырех плавучих энергоблоков для Баимской рудной зоны.
В октябре 2026 года госкорпорация также заключила первое экспортное соглашение на поставку плавучих атомных электростанций — с Индонезией. По словам генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева, компания обсуждает поставки плавучих энергоблоков и с рядом стран Африки и Юго-Восточной Азии.