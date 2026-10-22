На развитие сельских территорий Ростовской области направили 2,6 млрд рублей
Ростовская область за девять месяцев 2026 года направила на реализацию программы комплексного развития сельских территорий 2,6 млрд руб., или 76,7% предусмотренного финансирования из всех источников. При этом существует риск невыполнения мероприятия по строительству и реконструкции сельских водопроводов из-за отсутствия финансирования на 2026–2027 годы. Это следует из отчета правительства региона, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
По сводной бюджетной росписи на программу предусмотрено почти 3,5 млрд руб. На региональный проект по развитию инфраструктуры сельских территорий направлено 2,6 млрд руб., или 76,5% бюджетных назначений. Еще 27,5 млн руб. освоено в рамках проекта по обеспечению сельских жителей доступным жильем.
В рамках жилищного проекта в Усть-Донецком районе оплачено приобретение трех домов. По итогам девяти месяцев все предусмотренные для этого проекта контрольные точки достигнуты.
В инфраструктурном проекте из семи мероприятий три завершены досрочно, выполнение остальных четырех запланировано на конец года. Из 38 контрольных точек выполнены 27, еще 11 планируется достичь до конца 2026 года.
В отчете отмечается, что плановые значения двух показателей государственной программы по итогам девяти месяцев не достигнуты, однако их выполнение ожидается до конца года.