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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

На развитие сельских территорий Ростовской области направили 2,6 млрд рублей

Ростовская область за девять месяцев 2026 года направила на реализацию программы комплексного развития сельских территорий 2,6 млрд руб., или 76,7% предусмотренного финансирования из всех источников. При этом существует риск невыполнения мероприятия по строительству и реконструкции сельских водопроводов из-за отсутствия финансирования на 2026–2027 годы. Это следует из отчета правительства региона, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
По сводной бюджетной росписи на программу предусмотрено почти 3,5 млрд руб. На региональный проект по развитию инфраструктуры сельских территорий направлено 2,6 млрд руб., или 76,5% бюджетных назначений. Еще 27,5 млн руб. освоено в рамках проекта по обеспечению сельских жителей доступным жильем.
В рамках жилищного проекта в Усть-Донецком районе оплачено приобретение трех домов. По итогам девяти месяцев все предусмотренные для этого проекта контрольные точки достигнуты.
В инфраструктурном проекте из семи мероприятий три завершены досрочно, выполнение остальных четырех запланировано на конец года. Из 38 контрольных точек выполнены 27, еще 11 планируется достичь до конца 2026 года.
В отчете отмечается, что плановые значения двух показателей государственной программы по итогам девяти месяцев не достигнуты, однако их выполнение ожидается до конца года.
Наталья Белоштейн