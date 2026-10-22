На развитие сельских территорий Ростовской области направили 2,6 млрд рублей

Ростовская область за девять месяцев 2026 года направила на реализацию программы комплексного развития сельских территорий 2,6 млрд руб., или 76,7% предусмотренного финансирования из всех источников. При этом существует риск невыполнения мероприятия по строительству и реконструкции сельских водопроводов из-за отсутствия финансирования на 2026–2027 годы. Это следует из отчета правительства региона, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».