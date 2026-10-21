Самарцы стали ниже оценивать шансы найти высокооплачиваемую работу
Доступность вакансий с высокой зарплатой в городе за год снизилась на 4 %
Жители Самары оценивают доступность работы с высокой зарплатой по своей специальности на 2,26 балла из 5 — это на 4 % ниже показателя 2025 года (2,36 балла). Информацию опубликовал сервис SuperJob по итогам опроса с участием представителей экономически активного населения 16 городовмиллионников.
Исследование проводилось с 13 по 19 октября 2026 года. Выборка составила 10 тыс. респондентов (по 1,5 тыс. человек из Москвы и СанктПетербурга, по 500 — из остальных мегаполисов).
Среди крупнейших городов страны самые высокие средние оценки доступности высокооплачиваемых вакансий зафиксированы в Москве (2,71 балла), Казани (2,55) и СанктПетербурге (2,50). Наименьшие показатели — в Волгограде (2,04), Воронеже (2,13) и Челябинске (2,18). При этом Казань обогнала СанктПетербург по среднему баллу.
Анализ оценок внутри городов показывает заметные различия по социальнодемографическим параметрам. В Москве мужчины оценили доступность высокооплачиваемой работы на 2,66 балла, женщины — на 2,77. С возрастом оценки снижаются: респонденты до 25 лет в среднем поставили 3,07 балла, а старше 45 лет — 2,5.
В СанктПетербурге аналогичная тенденция: молодёжь до 25 лет оценила ситуацию на 2,70 балла, горожане старше 45 лет — на 2,41. Любопытно, что в обеих столицах респонденты со средним профессиональным образованием дают более оптимистичные оценки, чем выпускники вузов, — это может косвенно указывать на дефицит рабочих кадров на рынке труда.
Если рассматривать динамику за четыре года, положительная тенденция наблюдается в Краснодаре (+10 %), Волгограде (+8 %) и Омске (+5 %). В то же время в Москве и СанктПетербурге показатель снизился на 3 % и 2 % соответственно, а сильнее всего оценки упали в Екатеринбурге (10 %), Перми (9 %) и Челябинске (8 %).
Годовая динамика по всем городам оказалась преимущественно отрицательной: ни в одном мегаполисе не зафиксировано улучшение оценок. Наиболее существенное снижение за год отмечено в Красноярске (14 %), Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Воронеже (по 12 %). В Москве показатель уменьшился на 7 %, в СанктПетербурге — на 5 %. Эксперты связывают такую тенденцию с изменением баланса спроса и предложения на рынке труда: за год количество вакансий сократилось на 17 %, а число резюме выросло на 28 % при стабильно низком уровне безработицы (2,3 %).