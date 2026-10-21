Самарцы стали ниже оценивать шансы найти высокооплачиваемую работу

Годовая динамика по всем городам оказалась преимущественно отрицательной: ни в одном мегаполисе не зафиксировано улучшение оценок. Наиболее существенное снижение за год отмечено в Красноярске (14 %), Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Воронеже (по 12 %). В Москве показатель уменьшился на 7 %, в СанктПетербурге — на 5 %. Эксперты связывают такую тенденцию с изменением баланса спроса и предложения на рынке труда: за год количество вакансий сократилось на 17 %, а число резюме выросло на 28 % при стабильно низком уровне безработицы (2,3 %).