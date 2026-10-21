ФРТ требует от правительства Челябинской области 157 млн руб

«В связи с нарушением Челябинской областью «Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации или в муниципальной собственности», утвержденных постановлением правительства РФ от 26.12.2015 № 1451 и договора о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда на реализацию проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры у субъекта РФ возникла обязанность по возврату средств финансовой поддержки и уплате штрафа. Челябинской областью данные действия не были реализованы»,— прокомментировали подачу искового заявления в пресс-службе ППК «Фонд развития территорий».