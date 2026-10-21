ФРТ требует от правительства Челябинской области 157 млн руб
Дата заседания по делу уже назначена
Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» подала иск к властям Челябинской области, требуя вернуть 157,3 млн руб. финансовой поддержки с процентами. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.
Заявление поступило в Арбитражный суд Челябинской области. Ответчиками являются южноуральское правительство, министерство ЖКХ региона и администрация Карабаша. Истец просит взыскать с них 149,8 млн руб. господдержки и 5% от этой суммы в размере 7,5 млн руб. в качестве штрафа. Подробности дела пока неизвестны. Заявление принято к производству, предварительное заседание назначено на 30 ноября 2026 года.
«В связи с нарушением Челябинской областью «Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации или в муниципальной собственности», утвержденных постановлением правительства РФ от 26.12.2015 № 1451 и договора о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда на реализацию проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры у субъекта РФ возникла обязанность по возврату средств финансовой поддержки и уплате штрафа. Челябинской областью данные действия не были реализованы»,— прокомментировали подачу искового заявления в пресс-службе ППК «Фонд развития территорий».
«Официальная правовая позиция будет сформирована и озвучена после изучения требований, изложенных непосредственно в тексте искового заявления, а также ознакомления со всеми материалами дела»,— сообщили в министерстве ЖКХ Челябинской области.
Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июне этого года министерство жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области подало иск к администрации Карабаша о взыскании 26,8 млн руб., выделенных в качестве субсидии.