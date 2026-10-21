В Ростовской области рассмотрят отставку шести судей
Квалификационная коллегия судей Ростовской области 23 октября рассмотрит вопрос о прекращении отставки Елены Коблевой — экс-председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону. Основанием указан подпункт 5 пункта 6 статьи 15 Закона «О статусе судей в РФ»: вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении судьи. Этот пункт должен был стоять в повестке еще сентябрьского заседания, однако тогда его по неизвестным причинам отложили.
Кроме того, коллегии предстоит принять решения по заявлениям шести судей о прекращении полномочий. Из списка: судья Ростовского областного суда Андрей Филиппов (полномочия прекращаются 31 декабря 2026 года), председатель Волгодонского районного суда Евгений Шаповалов (27 ноября), судья Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону Ирина Сидоренкова (1 ноября), судья Кировского районного суда Ростова-на-Дону Алиса Бабакова (30 декабря), мировой судья судебного участка № 3 Неклиновского судебного района Дмитрий Бычихин (6 ноября) и судья Сальского районного суда Оксана Картамышева (30 декабря).
Кадровый блок дополнен дисциплинарным. Комиссия подготовила заключения по проверкам обращений о проступках судьи Арбитражного суда Ростовской области Ильи Меленчука и мирового судьи судебного участка № 8 Ворошиловского судебного района Ростова-на-Дону Татьяны Зарванской. По судьям судебной коллегии по гражданским делам облсуда — Геннадию Михайлову, Дмитрию Владимирову, Юрию Криволапову — и судье Таганрогского городского суда в отставке Юрию Ядыкину комиссия, напротив, заключила об отсутствии признаков дисциплинарного проступка.
Решения по каждому вопросу будут приняты по итогам рассмотрения материалов на заседании 23 октября.