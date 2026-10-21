В Ростовской области рассмотрят отставку шести судей

Квалификационная коллегия судей Ростовской области 23 октября рассмотрит вопрос о прекращении отставки Елены Коблевой — экс-председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону. Основанием указан подпункт 5 пункта 6 статьи 15 Закона «О статусе судей в РФ»: вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении судьи. Этот пункт должен был стоять в повестке еще сентябрьского заседания, однако тогда его по неизвестным причинам отложили.