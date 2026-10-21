В Петербурге начали обкатку второго этапа трамвайной линии «Славянка»
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга начались испытания второго этапа трамвайной линии «Славянка». Обкатка продлится около месяца, а запуск движения с пассажирами запланирован до конца декабря 2026 года. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.
Во время испытаний трамваи сначала будут двигаться на небольшой скорости, которую постепенно увеличат до эксплуатационной. Специалисты проверят состояние рельсового пути под нагрузкой, работу контактной сети, стрелочных переводов, систем связи, энергоснабжения и освещения. Параллельно на линии настраивают тяговые подстанции и системы управления движением, подключают информационные табло, видеонаблюдение и оборудование для оповещения пассажиров на остановках.
Второй этап пройдет от трамвайного депо на Новгородском проспекте до микрорайона Славянка. До запуска пассажирского движения необходимо завершить строительно-монтажные работы, благоустроить прилегающую территорию и получить разрешительную документацию. Готовность линии к эксплуатации подтвердят по итогам проверок.
Проект «Славянка» реализуется в формате концессии и должен улучшить транспортную доступность новых жилых районов Пушкинского района. После запуска второго этапа трамвайная линия свяжет микрорайон с городской транспортной инфраструктурой.