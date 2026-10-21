В Петербурге начали обкатку второго этапа трамвайной линии «Славянка»

Во время испытаний трамваи сначала будут двигаться на небольшой скорости, которую постепенно увеличат до эксплуатационной. Специалисты проверят состояние рельсового пути под нагрузкой, работу контактной сети, стрелочных переводов, систем связи, энергоснабжения и освещения. Параллельно на линии настраивают тяговые подстанции и системы управления движением, подключают информационные табло, видеонаблюдение и оборудование для оповещения пассажиров на остановках.