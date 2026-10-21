Пригородный поезд Таганрог — Ростов начнет останавливаться в Бессергеновке

Короткое расписание несет в себе заметную логистическую нагрузку: Бессергеновка — поселок между Таганрогом и Ростовом, фактически входящий в пригородную зону областного центра, но до сих пор не охваченный остановками электропоездов на этом плече. Для жителей это означает транспортную связь с Ростовом на уровне городской — прибытие в 09:33 позволяет попасть в областной центр к началу рабочего дня, а обратный утренний ритм с сохранением прежнего графика без остановки, судя по всему, не меняется.