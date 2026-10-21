В самарском филиале Третьяковской галереи стартует The Art Film Festival

Фестиваль продолжится 30 октября показом ленты «Борис Орлов. Пусть будет так» (18+): это личный рассказ художника от первого лица о художественной жизни, дружбе и творчестве с 1950-х годов до настоящего времени. На следующий день, 31 октября, состоятся сразу два показа: в 15:00 представят картину «Борис Свешников. Недосмотренный сон» (18+) о судьбе одного из самых загадочных живописцев русского искусства XX века, а в 18:00 — фильм «Тициан. Последний шедевр» (18+), раскрывающий историю отношений великого мастера с сыном и наследником Орацио Вечеллио. Завершит программу 1 ноября лента «Пикассо в Париже» (18+) — портрет противоречивой личности художника, в котором переплетаются его великодушие и деспотизм, свет и тень. Билеты уже в продаже.