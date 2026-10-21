В самарском филиале Третьяковской галереи стартует The Art Film Festival
На Фабрике-кухне покажут фильмы-участники Берлинале, Венецианского, Каннского и других крупных кинофестивалей — в программе ленты о Караваджо, Тициане, Пикассо и современных российских художниках
В самарском филиале Третьяковской галереи на площадке Фабрики-кухни 24 октября открывается кинофестиваль The Art Film Festival. В афише — игровые и документальные картины, посвященные искусству: в подборку вошли фильмы-участники и призеры Берлинского, Венецианского, Каннского, Московского международных кинофестивалей, а также Sundance, TriBeCa и других значимых киносмотров.
Фестиваль откроется 24 октября в 15:00 (MSK+1) показом ленты «Электрический поцелуй» (18+) — истории о парижском художнике 1928 года, который после смерти жены ищет утешения у медиума, не подозревая, что за «голосом из потустороннего мира» скрывается мошенница из бродячего цирка. 28 октября зрители увидят фильм «Караваджо в Риме» (18+) — драму о жизни мастера, превратившейся в бегство от смертного приговора и поиски призрачного прощения.
Фестиваль продолжится 30 октября показом ленты «Борис Орлов. Пусть будет так» (18+): это личный рассказ художника от первого лица о художественной жизни, дружбе и творчестве с 1950-х годов до настоящего времени. На следующий день, 31 октября, состоятся сразу два показа: в 15:00 представят картину «Борис Свешников. Недосмотренный сон» (18+) о судьбе одного из самых загадочных живописцев русского искусства XX века, а в 18:00 — фильм «Тициан. Последний шедевр» (18+), раскрывающий историю отношений великого мастера с сыном и наследником Орацио Вечеллио. Завершит программу 1 ноября лента «Пикассо в Париже» (18+) — портрет противоречивой личности художника, в котором переплетаются его великодушие и деспотизм, свет и тень. Билеты уже в продаже.