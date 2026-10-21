В Самаре в «Ночь искусств» прозвучит современная академическая музыка

Особое место займет «Ночной странник» Арнольда Шенберга — произведение для малого барабана и сопрано, в котором напряженная интонация сплетается с ритмической остротой. Также прозвучит «Сегидилья» из оперы «Кармен» Жоржа Бизе в оригинальном переложении для литавр и меццо-сопрано: знакомая мелодия предстанет в новом тембровом ракурсе.