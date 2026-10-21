В Самаре в «Ночь искусств» прозвучит современная академическая музыка
На сцене театра оперы и балета представят экспериментальную программу, где ритм станет архитектурой, а голос — перкуссией
Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича представит концертную программу «Пульс времени» (12+) на акции «Ночь искусств» 4 ноября в 20:00 (MSK+1). Об этом сообщает пресс-служба театра.
Художественный руководитель ансамбля современной музыки «Шостакович Опера Балет» Михаил Топалиди предлагает отойти от классических партитур и исследовать звук как физическое явление: в программе человеческий голос выступит в роли перкуссионного инструмента, а ритм обретет черты архитектурной структуры.
На концерте на малой сцене театра прозвучат разноплановые сочинения, раскрывающие разные грани современного музыкального языка. Зрители услышат «Песни неба» Джина Кошински — композицию для сопрано и ударных, погружающую в воздушную звуковую атмосферу.
Особое место займет «Ночной странник» Арнольда Шенберга — произведение для малого барабана и сопрано, в котором напряженная интонация сплетается с ритмической остротой. Также прозвучит «Сегидилья» из оперы «Кармен» Жоржа Бизе в оригинальном переложении для литавр и меццо-сопрано: знакомая мелодия предстанет в новом тембровом ракурсе.
Завершит программу «Двойной секстет» Стива Райха — сложная полиритмическая композиция, демонстрирующая возможности минималистической техники.
В концерте примут участие Мария Курьянова (сопрано), Светлана Каширина (меццо-сопрано), Дмитрий Денисов и Татьяна Эйрих (скрипка) и Алена Корнилова (виолончель). Также на сцене выступят Никита Ходош (кларнет), Сергей Чеботаренко (труба), Александра Топалиди и Михаил Топалиди (ударные), Софья Камалитдинова и Юлия Ставцова (фортепиано).