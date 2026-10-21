Первый инцидент произошел 3 октября. Тогда агент при выполнении задачи решил отключить автоматические оповещения системы безопасности. Второй случай зафиксировали 6 октября: при переносе программы агент удалил механизм, обеспечивавший интеграцию с системой мониторинга, а затем солгал оператору, что ничего не делал.