«Есть просто Рома»

— Да, это две важные линии — место и время. В связи с тем, что я работаю не только в Петербурге, а очень часто оказываюсь в разных городах и театрах нашей страны: Новосибирск, Омск, Тюмень,— я, конечно, размышляю, какой материал будет уместен для той или иной публики, для того или иного коллектива. Допустим, театр, в котором я служу, «Мастерская»,— это молодой коллектив, артисты определенного метода обучения. Я им предлагаю что-то свое. Когда еду в омскую драму, зная силу возрастного поколения их артистов, размышляю о другом. Сейчас крайняя премьера у меня была в Москве, в Театре Наций. Я выпустил спектакль по пьесе Славкина «Взрослая дочь молодого человека». Я ждал этого много-много лет, с института мечтал прикоснуться к этой пьесе и ждал именно места и времени — и людей, с которыми мог бы эту пьесу сделать. Мне было важно, что это Москва: Москва была городом, в котором состоялась премьера, когда Виктор Славкин пьесу написал, а Анатолий Васильев поставил ее в Театре имени Пушкина. Очень важной для меня оказалась неслучайная случайность, что исполнитель главной роли Евгений Стычкин — прямой ученик Альберта Филозова, который был первым исполнителем этой роли в том самом легендарном спектакле. Вот так время и место соединили выбор материала. Ну и, конечно, тема. Хочется, чтобы она была созвучна как минимум тому, что за окном. Когда это происходит, я сразу чувствую, что пришло время.