В Оренбуржье для иностранных работников установили новый налоговый коэффициент

С 1 января 2027 года Налоговый кодекс дифференцирует авансовые платежи по НДФЛ для иностранных граждан: 1200 или 1700 руб. в месяц в зависимости от трудовой занятости и статуса. При наличии у работника детей или находящихся на иждивении родственников платеж увеличивается на 50% за каждого. Теперь коэффициент составляет 2,33, что на 4% больше предыдущего. С учетом регионального коэффициента и коэффициента-дефлятора итоговая сумма ежемесячного налогового платежа для иностранного гражданина составит 8 405 руб. (вторая категория граждан) или 11 907 руб. (для первой и третьей категорий). Депутаты пояснили, что нововведения связаны с ростом уровня зарплат для наемных работников – на аналогичные 4%.