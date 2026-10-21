Ярославская область отложила продажу газовых сетей «Газпрому»

Власти Ярославской области перенесли на более поздний срок продажу газовых сетей «Газпрому». Из-за этого прогнозируемые доходы регионального бюджета от приватизации имущества в 2026 году сократили на 1,5 млрд руб. Об этом сообщил министр финансов региона Алексей Долгов.