Ярославская область отложила продажу газовых сетей «Газпрому»
Власти Ярославской области перенесли на более поздний срок продажу газовых сетей «Газпрому». Из-за этого прогнозируемые доходы регионального бюджета от приватизации имущества в 2026 году сократили на 1,5 млрд руб. Об этом сообщил министр финансов региона Алексей Долгов.
«Это связано с тем, что сделка по продаже газовых сетей “Газпрому” в этом году отложена»,— пояснил министр.
Изначально в план приватизации на 2026 год включили 1 984 объекта газораспределения и газопотребления, в том числе газопроводы и участки сетей. Новые сроки сделки господин Долгов не назвал.