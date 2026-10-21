ТАСС: антикоррупционные органы пришли с обысками к главе Нацбанка Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят следственные действия по адресам, связанным с главой Нацбанка Андреем Пышным, передает ТАСС. С чем связан визит следователей — не уточняется.
В отношении Андрея Пышного на Украине уже возбуждено уголовное дело, пишет агентство. Его подозревают в даче ложных показаний временной следственной комиссии Верховной рады по делу государственного Sense Bank. Кредитная организация, по версии НАБУ и САП, использовалась для отмывания денег.
В преступную группу, отмечает ТАСС, входили депутат Рады Вадим Столар, бывший замглавы офиса президента Владимира Зеленского Ирина Мудрая, директор по правовым вопросам офиса Виктор Дубовик, экс-депутат Максим Микитась, председатель правления Sense Bank Алексей Ступак и глава наблюдательного совета банка Николай Гладышенко. Расследование привело к увольнениям в банке и его продаже.
В парламенте также потребовали отставки Андрея Пышного, однако некоторые депутаты утверждали, что он не мог знать о схеме по отмыванию денег через Sense Bank.