Пламенные революционеры завелись во Франции

За три дня до этого, в субботу, 17 октября, на улицы старинного Лиможа на юго-западе Франции, «столицы французского фарфора», вышло около 5 тыс. человек, протестовавших против дороговизны жизни. Это менее 2% от числа жителей. Однако вместо мирной демонстрации город получил разгромленные магазины, схватки с полицией и поджоги. Собравшись на площади перед мэрией, команда погромщиков проникла внутрь и устроила пожар, угрожая смертью охранникам и клеркам. Огонь уничтожил крышу, на глазах у собравшихся обрушилась 43-метровая башня. Мало кто из наблюдавших за этим ужасным зрелищем — вживую или на экранах — не вспомнил пожар в соборе Парижской Богоматери.