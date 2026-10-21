«Лос-Анджелес» одержал первую победу в сезоне НХЛ, Панарин набрал три очка

«Эдмонтон Ойлерс» на своем льду в овертайме одолел «Миннесота Уайлд» — 4:3. Кирилл Капризов из гостевой команды забросил шайбу и отличился передачей. Он продолжает возглавлять список снайперов текущего сезона, всего на его счету 11 голов. Василий Подколзин из «Ойлерс» отдал голевой пас.