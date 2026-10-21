«Лос-Анджелес» одержал первую победу в сезоне НХЛ, Панарин набрал три очка
«Лос-Анджелес Кингс» прервал шестиматчевую серию поражений в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда в гостях обыграла «Вашингтон Кэпиталс» со счетом 5:2.
У победителей голы забили Артемий Панарин, который также отличился двумя результативными передачами, Эрик Густафссон и Скотт Лоутон. Дубль сделал Адриан Кемпе. У «Вашингтона» отметились Райан Леонард и Коул Хатсон.
«Лос-Анджелес» с четырьмя очками в семи матчах занимает седьмое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Вашингтон», набравший десять очков в девяти играх, располагается на четвертой строке дивизиона Метрополитен.
В других матчах дня «Торонто Мейпл Лифс» на выезде победил «Колумбус Блю Джекетс» — 6:2. В составе гостей гол забил Кирилл Марченко. Форварды хозяев Дмитрий Воронков и Валерий Ничушкин отдали по голевому пасу.
Арсений Грицюк из «Нью-Джерси Девилс» забил гол в домашней игре с «Колорадо Эвеланш» (4:3). У проигравших результативную передачу в свой актив записал Федор Свечков.
«Эдмонтон Ойлерс» на своем льду в овертайме одолел «Миннесота Уайлд» — 4:3. Кирилл Капризов из гостевой команды забросил шайбу и отличился передачей. Он продолжает возглавлять список снайперов текущего сезона, всего на его счету 11 голов. Василий Подколзин из «Ойлерс» отдал голевой пас.
Гол и две передачи Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бей Лайтнинг» на выезде победить «Вегас Голден Найтс» со счетом 6:2. У проигравших первую шайбу в сезоне забросил Иван Барбашев.