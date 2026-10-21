Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 373 БПЛА

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 20 октября до 08:00 21 октября. Беспилотники сбили над территориями Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.