«Метро Кэш энд Керри» оштрафовали на 300 тысяч рублей за продукты без этикеток
Суд в Краснодаре по иску регионального управления Роспотребнадзора оштрафовал ритейлера «Метро Кэш энд Керри» на 300 тыс. руб. за продажу продуктов без этикеток и сопроводительных документов. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомилось «РИА Новости».
В торговом центре ритейлера инспекторы Роспотребнадзора нашли товары без маркировки, транспортной упаковки и этикеток или листов-вкладышей с данными об изготовителе, дате выпуска, сроках годности и условиях хранения.
Ведомство посчитало, что продавец нарушил требования технических регламентов Таможенного союза к хранению и производству продукции, создавшие угрозу жизни и здоровью покупателей, и обратилось в суд. Суд указал, что отсутствие документов о происхождении товара приравнивается к признанию его некачественности, поэтому такая продукция подлежит уничтожению. Поскольку «Метро Кэш энд Керри» ранее не привлекался к ответственности за подобные нарушения, суд назначил минимальный по этой статье штраф, а изъятые товары были уничтожены.