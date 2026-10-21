«Метро Кэш энд Керри» оштрафовали на 300 тысяч рублей за продукты без этикеток

Ведомство посчитало, что продавец нарушил требования технических регламентов Таможенного союза к хранению и производству продукции, создавшие угрозу жизни и здоровью покупателей, и обратилось в суд. Суд указал, что отсутствие документов о происхождении товара приравнивается к признанию его некачественности, поэтому такая продукция подлежит уничтожению. Поскольку «Метро Кэш энд Керри» ранее не привлекался к ответственности за подобные нарушения, суд назначил минимальный по этой статье штраф, а изъятые товары были уничтожены.