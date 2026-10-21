В пермской Лысьве восстановили водоснабжение после аварии
В городе Лысьве Пермского края восстановлено водоснабжение. Причиной отключения стала авария на сетях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Без воды в восточной части города оставались 16 тыс. жителей, среди них — более 3 тыс. детей.
Сообщение об аварии поступило в службу 20 октября в 14:20 мск. Под отключение попали 29 многоквартирных домов, более 2,8 тыс. частных домов и шесть социальных учреждений. Аварийно-восстановительные работы завершились к 23:25 мск. По данным ведомства, в них были задействованы бригады водоканала и сотрудники МЧС. Всего на месте происшествия работали 12 человек и четыре единицы техники.
Хотя основные работы завершены, водоснабжение восстанавливается поэтапно. Ожидается, что вода вернется в дома всех потребителей в течение дня. Для жителей установили бочки с водой на нескольких улицах. Их также попросили воспользоваться водозаборными колонками при необходимости.