В пермской Лысьве восстановили водоснабжение после аварии

Сообщение об аварии поступило в службу 20 октября в 14:20 мск. Под отключение попали 29 многоквартирных домов, более 2,8 тыс. частных домов и шесть социальных учреждений. Аварийно-восстановительные работы завершились к 23:25 мск. По данным ведомства, в них были задействованы бригады водоканала и сотрудники МЧС. Всего на месте происшествия работали 12 человек и четыре единицы техники.