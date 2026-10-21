Инвестплатформа не собрала инвесторов

На данный момент активность на рынке pre-IPO остается довольно низкой. По данным Банка России, в первом полугодии 2026 года выпуск акций компаниями на инвестплатформах сократился на 45%, до 2,1 млрд руб. В июле 2026 года инвестплатформа Rounds — крупнейшая платформа по размещению акций — объявила о прекращении деятельности, объяснив это тем, что в нынешних условиях деятельность инвестиционных платформ убыточна. При этом в 2025 году крупнейшие pre-IPO были у компаний «Цифровые привычки» (900 млн руб.) и «Экзалтер» (около 660 млн руб.). За неполные десять месяцев 2026 года крупнейшее pre-IPO провела компания «Скаут Икс» (450 млн руб.). Кроме того, по 200 млн руб. привлекли компании «Визиолоджи» и «Степлайф».