Инвестплатформа не собрала инвесторов
«Лэндэр-Инвест» продолжит pre-IPO в ноябре
В ходе первого раунда pre-IPO платформа «Лэндэр-Инвест» смогла привлечь 130 млн руб. В самой компании заявили, что низкая активность инвесторов была ожидаема, следующий этап сбора заявок состоится в ноябре. Учитывая рыночную конъюнктуру, инвесторы занимают выжидательную позицию и предпочитают классические инструменты, что негативно отражается на сроках проведения pre-IPO.
ФК «Лэндэр-Инвест» в рамках нового раунда pre-IPO, проходившего с 9 по 19 октября, удалось привлечь 130 млн руб., сообщили “Ъ” в компании. Следующий раунд сбора заявок состоится в ноябре, а всего компания намерена привлечь до 415 млн руб. Размещение проходило через инфраструктуру СПБ Биржи. В «Лэндэр-Инвест» отметили, что «было ожидаемо, что опытные инвесторы на текущем рынке занимают выжидательную позицию, используя более классические инструменты». Даже несмотря на то что с октября на рынке началась активная игра на повышение, индекс Московской биржи находится на 14% ниже, чем в начале года.
ФК «Лэндэр-Инвест» специализируется на разработке и развитии продуктов в сфере инвестирования в недвижимость. Компания уже проводила pre-IPO — в 2024 году привлекла около 150 млн руб. на платформе «ВТБ Регистратора». Согласно отчетности по РСБУ, ее выручка за 2025 год составила 84,6 млн руб., чистая прибыль — 10,6 млн руб. Компания является учредителем ООО «Лэндэр-Инвест» — оператора инвестиционной платформы, включенного в реестр Банка России. Инвестплатформа входит в пятерку крупнейших на рынке, по итогам 2025 года объем размещенных на ней займов составил 3,15 млрд руб.
На данный момент активность на рынке pre-IPO остается довольно низкой. По данным Банка России, в первом полугодии 2026 года выпуск акций компаниями на инвестплатформах сократился на 45%, до 2,1 млрд руб. В июле 2026 года инвестплатформа Rounds — крупнейшая платформа по размещению акций — объявила о прекращении деятельности, объяснив это тем, что в нынешних условиях деятельность инвестиционных платформ убыточна. При этом в 2025 году крупнейшие pre-IPO были у компаний «Цифровые привычки» (900 млн руб.) и «Экзалтер» (около 660 млн руб.). За неполные десять месяцев 2026 года крупнейшее pre-IPO провела компания «Скаут Икс» (450 млн руб.). Кроме того, по 200 млн руб. привлекли компании «Визиолоджи» и «Степлайф».
При этом компания «Петрокартон», которая в марте запустила первое pre-IPO на Московской бирже и намеревалась в течение месяца привлечь до 310 млн руб., была вынуждена продлить сроки pre-IPO до ноября, а также привлекать финансирование за счет выпуска облигаций объемом около 100 тыс. руб. Как отметил один из организаторов этого pre-IPO Алексей Примак, «рынок стал гораздо более медленным и требовательным к эмитентам, которым приходится тратить больше времени на работу с инвесторами, а инвесторам — внимательнее выбирать, кому доверять свои деньги».