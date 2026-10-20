ЗАЭС сообщила об ударе ВСУ по станционному автобусу
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в пустой автобус для сотрудников Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции.
Автобус доставил работников станции в Энергодар и возвращался обратно без пассажиров. Водитель не пострадал. Telegram-канал ЗАЭС опубликовал фотографию, на которой видно разбитое боковое окно.
ЗАЭС регулярно сообщает об атаках ВСУ по близлежащей инфраструктуре и транспорту, который связан со станцией. С апреля 2026 года 10 сотрудников станции погибли и около 40 получили ранения.
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе, расположенная близ Энергодара на левом берегу Днепра. Она перешла под контроль России в 2022 году. Последние несколько месяцев основная линия электропередачи «Днепровская» обесточена из-за ударов ВСУ.