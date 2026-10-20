Чистая прибыль группы ЛСР по РСБУ выросла на 35% за девять месяцев
ПАО «Группа ЛСР» за январь-сентябрь 2026 года увеличило чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 34,7% год к году, до 16,58 млрд руб. Выручка за этот период выросла в 2,1 раза, до 36,74 млрд руб., следует из отчетности компании, опубликованной на сайте раскрытия корпоративной информации.
Валовая прибыль девелопера за девять месяцев достигла 24,59 млрд руб., увеличившись на 72,6%. При этом себестоимость продаж выросла в 4,6 раза, до 11,13 млрд руб.
По данным отчетности, на 30 июня 2026 года капитал компании составлял 143,92 млрд руб. Из этой суммы 117,62 млрд руб. приходилось на нераспределенную прибыль.
Вместе с тем по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) результаты группы за первое полугодие были отрицательными. Чистый убыток достиг 57,56 млрд руб. — в 22,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась на 0,7%, до 97,12 млрд руб., а вместо операционной прибыли в размере 18,32 млрд руб. годом ранее компания зафиксировала операционный убыток в 32,94 млрд руб.
«Группа ЛСР» — строительная и девелоперская компания, основанная в 1993 году. Помимо строительства, она занимается производством строительных материалов. Компания работает в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Сочи и других регионах России.