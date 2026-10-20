Чистая прибыль группы ЛСР по РСБУ выросла на 35% за девять месяцев

Вместе с тем по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) результаты группы за первое полугодие были отрицательными. Чистый убыток достиг 57,56 млрд руб. — в 22,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась на 0,7%, до 97,12 млрд руб., а вместо операционной прибыли в размере 18,32 млрд руб. годом ранее компания зафиксировала операционный убыток в 32,94 млрд руб.