Днем над Крымом перехватили украинские БПЛА
Дежурные силы противовоздушной обороны в течение дня 20 октября перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, Республикой Крым и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, беспилотники были уничтожены в период с 08:00 до 20:00 мск. Помимо Крыма, их перехватили над территориями Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областей, а также над акваторией Черного моря.
Ранее сообщалось о перехвате и уничтожении 136 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в течение ночи. Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областей, а также Московского региона.
Ранее в Краснодарском крае ввели административную ответственность за съемку и распространение материалов, связанных с работой систем противовоздушной обороны, падением беспилотников и местами дислокации военных подразделений.
Соответствующие поправки утвердили на 72-й внеочередной сессии Законодательного собрания Краснодарского края. Для граждан штрафы составляют от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.
За повторное нарушение предусмотрены штрафы до 5 тыс. руб. для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. руб. для организаций.