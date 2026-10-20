Промилле намотались на винты

Согласно материалам расследования катастрофы, в последний полет Robinson R44 отправился 7 января текущего года в 09:33 местного времени. Погодные условия на тот момент позволяли выполнить вылет по правилам визуальных полетов. Вертолет под управлением директора ООО «Таттранском» Ильяса Гимадутдинова поднялся в воздух с частной площадки в населенном пункте Елпачиха, через несколько минут приземлился в селе Барда. Там на борт поднялся начальник автоколонны ООО Эльмир Коняков. В 09:58 воздушное судно оказалось над территорией базы отдыха «Ашатли парк», где под управлением командира выполняло «различные маневры, в том чис­ле со снижением до высоты 10 м». На высоте 26 м вертолет столкнулся втулкой несущего винта с канатами устройства, используемого для зиплайна. В результате лопасти разрушились, Robinson упал на лед водоема, господа Гимадутдинов и Коняков погибли от сочетанных травм. В ходе судебно-медицинской экспертизы в крови командира воздушного судна был обнаружен этиловый спирт в концентрации 1,2 промилле, в моче — 1,6 промилле.