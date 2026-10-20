Кубанополис

«Из-за роста числа недорогих полисов — однодневного ОСАГО, коробочных продуктов страхования недвижимости и программ мини-каско — изменение средней стоимости договора не показывает полной картины. Эти показатели нельзя интерпретировать как аналогичное изменение расходов жителей края. Например, по страхованию имущества граждан средняя стоимость полиса снизилась с 4,5 тыс. руб. в первом полугодии 2025 года до 4 тыс. руб. за первое полугодие 2026 года. По каско — с 26,1 тыс. до 22 тыс. руб., по ОСАГО — с 6,4 тыс. до 4 тыс. руб. Это в основном связано с быстрым ростом числа краткосрочных полисов, популярных у таксистов, которые подрабатывают несколько дней в неделю»,— рассказал господин Искра.