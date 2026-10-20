Кубанополис
Краснодар занял третье место в РФ по доле пользователей страховыми продуктами
Краснодар находится на третьем месте среди российских мегаполисов по доле жителей, пользующихся страховыми продуктами. В столице Кубани полисы, по данным исследования «СберСтрахования жизни», приобретают 78% респондентов. Эксперты связывают рост спроса на страховые продукты в Краснодаре с развитым рынком автомобилей и ипотеки. Участники рынка констатируют, что клиенты все чаще выбирают более доступные варианты страховой защиты.
В Краснодаре 78% жителей пользуются страховыми продуктами. Таковы данные исследования «СберСтрахования жизни». Столица Кубани — на третьем месте среди российских городов по распространенности страхования. Более высокий показатель зафиксирован только в Хабаровске, где полисы приобретают 80% жителей, и Владивостоке (79%). В Москве доля респондентов, пользующихся продуктами страховых компаний, составила 72%.
Самым востребованным видом страхования, согласно исследованию Сбера, остается ОСАГО (полис оформляют 71% страхователей). Доля ипотечного и кредитного страхования выросла за года с 7,2% до 10%, каско — с 15,5% до 17%. Страхование недвижимости выбирают 11% опрошенных, добровольное медицинское страхование и страхование жизни — по 9%.
Рынок машин и квартир
По информации Банка России, за первое полугодие 2026 года сборы по страхованию имущества граждан в Краснодарском крае увеличились на 22%, до 1,05 млрд руб. Сборы по каско и ОСАГО выросли на 4,8% — до 3,9 млрд и 6,4 млрд руб. соответственно.
Управляющий директор «Ренессанс страхование» Артем Искра объясняет высокую активность краснодарцев сочетанием нескольких факторов: в регионе развит рынок автомобилей и частных домов, а ипотечное кредитование поддерживает спрос на страхование залогового имущества. Вместе с тем, по словам эксперта, рост числа договоров не всегда сопровождается увеличением стоимости отдельного полиса.
«Из-за роста числа недорогих полисов — однодневного ОСАГО, коробочных продуктов страхования недвижимости и программ мини-каско — изменение средней стоимости договора не показывает полной картины. Эти показатели нельзя интерпретировать как аналогичное изменение расходов жителей края. Например, по страхованию имущества граждан средняя стоимость полиса снизилась с 4,5 тыс. руб. в первом полугодии 2025 года до 4 тыс. руб. за первое полугодие 2026 года. По каско — с 26,1 тыс. до 22 тыс. руб., по ОСАГО — с 6,4 тыс. до 4 тыс. руб. Это в основном связано с быстрым ростом числа краткосрочных полисов, популярных у таксистов, которые подрабатывают несколько дней в неделю»,— рассказал господин Искра.
Доцент кафедры информационных технологий факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при правительстве РФ Юлия Бузыкова также связывает популярность страхования на Кубани с региональной спецификой. По ее оценке, приток населения стимулирует ипотечное кредитование, а высокая стоимость недвижимости повышает заинтересованность собственников в защите имущества. Дополнительную роль играет цифровизация: онлайн-агрегаторы и маркетплейсы упрощают приобретение полисов, а анализ больших данных позволяет страховщикам точнее оценивать риски и предлагать персонализированные тарифы.
«По структуре спроса в крае наиболее динамично растут ипотечное и кредитное страхование, каско и страхование недвижимости. В целом по России доля ипотечного и кредитного страхования увеличилась с 7,2% до 10%. Ценовая динамика при этом неоднородна: если средняя стоимость ОСАГО в регионе за год снизилась примерно на 28%, то полисы каско подорожали примерно на 27%, что согласуется с общерыночной тенденцией удорожания запчастей и ремонта»,— комментирует эксперт.
Страхование и накопление
Отдельным направлением становится страхование жизни, которое клиенты рассматривают не только как способ получить страховую защиту, но и как инструмент накопления средств. Директор департамента партнерских продаж СК «Росгосстрах Жизнь» Жюльен Терегулов отмечает повышенный интерес жителей Краснодарского края к сберегательным программам с фиксированным доходом. По словам страховщика, около 60% розничных продаж компании приходится на продукты с единовременным взносом. При этом, отмечает господин Терегулов, спрос на программы накопительного страхования жизни с ежегодными взносами и фиксированным доходом сроком на пять лет вырос втрое.
По наблюдениям Жюльена Терегулова, средний чек по программам с единовременными взносами остается относительно стабильным и составляет чуть более 300 тыс. руб. В сегменте продуктов с регулярными взносами он увеличился на 3%, примерно до 100 тыс. руб.
«Важно отметить, что такие продукты не только обеспечивают людей страховой защитой, но и представляют собой инструменты накопления и приумножения капитала. Поэтому их нельзя назвать в чистом виде расходами на страхование: клиенты получают доход от внесенных взносов»,— пояснил представитель страховщика.
Экономия на ЧС
Несмотря на распространенность страховых продуктов в целом, добровольное страхование недвижимости остается менее востребованным. По данным исследования «СберСтрахования жизни», такие полисы выбирают 11% опрошенных.
Юлия Бузыкова считает это особенно заметным для Краснодарского края, где регулярно происходят паводки и подтопления. По ее мнению, распространению таких полисов мешают ожидание государственной помощи после чрезвычайных ситуаций и снижение внимания к рискам спустя некоторое время после происшествий. Артем Искра также указывает на недооценку вероятности ущерба и стремление сэкономить как факторы, сдерживающие спрос.
Эксперты «Review. Юг России» резюмируют: страховой рынок региона развивается сразу в двух направлениях: жители активнее приобретают полисы, но одновременно внимательнее относятся к их стоимости и условиям. Наряду с обязательным страхованием автомобилей и защитой залогового имущества растет интерес к накопительным продуктам, тогда как при добровольном страховании клиенты могут выбирать более узкое покрытие. По оценке экспертов, страхование постепенно становится частью финансового планирования, однако готовность платить за защиту по-прежнему зависит от цены полиса, оценки личных рисков и ожидаемой выгоды.