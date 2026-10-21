«Мегафон»: трафик звонков вырос почти на треть с начала года
Мегафон зафиксировал рост голосового трафика в своей сети на 27% с начала года. Кроме того, абоненты начали чаще использовать технологии, которые позволяют звонить через интернет, — VoWiFi (Voice over Wi-Fi) и VoLTE (Voice over LTE). Их трафик вырос на 72% и 30% соответственно, сообщает пресс-служба компании.
При этом чем чаще люди звонят по обычной телефонной сети, тем сильнее нагружается инфраструктура компании. «Для сохранения высокого качества связи и стабильного сигнала мы продолжаем модернизировать сеть, регулярно расширяя ее емкость. Мы продолжаем развивать современные технологии передачи голоса, в том числе VoWiFi»,— указано в пресс-релизе Мегафона (есть у «Ъ»).
Кроме того, клиенты компании начали чаще пользоваться СМС — объем трафика вырос на 84%. Если в прошлом году один человек в среднем отправлял 12 таких сообщений за месяц, то в этом уже 18.
В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил голосовые звонки в мессенджерах WhatsApp и Telegram, а затем начал их замедлять. Весной 2026 года в Москве и отдельных регионах участились ограничения работы мобильного интернета. В Кремле это объясняли обеспечением безопасности.