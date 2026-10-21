«Мегафон»: трафик звонков вырос почти на треть с начала года

При этом чем чаще люди звонят по обычной телефонной сети, тем сильнее нагружается инфраструктура компании. «Для сохранения высокого качества связи и стабильного сигнала мы продолжаем модернизировать сеть, регулярно расширяя ее емкость. Мы продолжаем развивать современные технологии передачи голоса, в том числе VoWiFi»,— указано в пресс-релизе Мегафона (есть у «Ъ»).