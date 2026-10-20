Власти ЯНАО подали иск к «дочке» «Газпрома» на 1,54 млрд за экологический ущерб

Еще 1,25 млрд руб. составляют требования за порчу почв при снятии или перемещении плодородного слоя на площади 415,3 тыс. кв. м. Кроме того, ведомство оценило в 91,9 млн руб. вред, причиненный беспозвоночным животным и среде их обитания на той же территории.