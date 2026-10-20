Власти ЯНАО подали иск к «дочке» «Газпрома» на 1,54 млрд за экологический ущерб
В Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) поступил иск окружного департамента природных ресурсов и экологии к ООО «Газпром добыча Уренгой» о взыскании 1,54 млрд руб. в качестве возмещения вреда, причиненного окружающей среде. Суд принял заявление к производству 7 октября.
Как следует из карточки дела, требования властей складываются из трех сумм. Около 201,7 млн руб. департамент требует взыскать за утрату неучтенных полезных ископаемых вследствие самовольного использования недр за пределами участков, предоставленных по лицензиям.
«Газпром добыча Уренгой» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», созданное в 1977 году. Компания занимается добычей и подготовкой к транспортировке природного газа, нефти и газового конденсата. Предприятие разрабатывает Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, одно из крупнейших в мире.
Еще 1,25 млрд руб. составляют требования за порчу почв при снятии или перемещении плодородного слоя на площади 415,3 тыс. кв. м. Кроме того, ведомство оценило в 91,9 млн руб. вред, причиненный беспозвоночным животным и среде их обитания на той же территории.
К участию в деле в качестве третьего лица привлекли Ямало-Ненецкую природоохранную прокуратуру. Предварительное судебное заседание назначено на 25 ноября.