В Тольятти вынесли приговор по делу о хищении колесных пар вагонов на 6,5 млн рублей
Фигуранты получили от 3 до 5 лет лишения свободы за махинации с запчастями в вагонноремонтном депо
Автозаводской районный суд Тольятти огласил приговор по уголовному делу о крупном хищении товарноматериальных ценностей на железнодорожном производстве. По данным суда, ущерб, причиненный ООО «Н», составил 6,5 млн рублей.
Как установлено в ходе разбирательства, в 2023–2024 годах заместитель директора по реализации филиала одной из компаний организовал преступную группу, куда вошли двое мастеров, а также пособник — сотрудник ООО «М». Схема строилась вокруг поставок вагонов на ремонт и фиктивного обеспечения запчастями.
По условиям договора ООО «А» направляло вагоны для ремонта в ООО «Н». При этом поставку колесных пар должна была обеспечивать ООО «М», но фактически запчасти в депо не поступали. Директор ООО «М», не знавший о преступном умысле, выделял одному из фигурантов наличные под отчет — якобы на закупку комплектующих.
Сами хищения происходили непосредственно на территории ООО «Н»: с депо вывозили колесные пары, принадлежащие этой компании. Чтобы скрыть кражу, на торцах осей перебивали номера — их подгоняли под вагоны ООО «А», будто бы поставленные от ООО «М». Параллельно вносились корректировки в учетную базу организации. Полученные под отчет деньги К. передавал А., который распределял их между участниками группы.
Преступную деятельность удалось пресечь силами службы безопасности предприятия — это позволило избежать еще большего ущерба.
Суд признал фигурантов виновными в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Фигуранты получили от трех до четырех лет колонии общего режима (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего: с осужденных солидарно взыскана вся сумма ущерба — более 6,4 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.