В Тольятти вынесли приговор по делу о хищении колесных пар вагонов на 6,5 млн рублей

Сами хищения происходили непосредственно на территории ООО «Н»: с депо вывозили колесные пары, принадлежащие этой компании. Чтобы скрыть кражу, на торцах осей перебивали номера — их подгоняли под вагоны ООО «А», будто бы поставленные от ООО «М». Параллельно вносились корректировки в учетную базу организации. Полученные под отчет деньги К. передавал А., который распределял их между участниками группы.