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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Мир

Лукашенко пошутил, что еще надо разобраться, чья Брянская область

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком в Минске пошутил о том, кому принадлежит этот российский регион.
«Еще надо разобраться, чья эта Брянская область», — сказал господин Лукашенко (цитата по ТАСС). Он сказал, что говорит это «в хорошем смысле» и акцентировал внимание на тесных исторических и культурных связях между Белоруссией и соседними российскими областями.
Александр Лукашенко предложил содействовать в реализации программы газификации Брянской области и выразил готовность принимать детей региона для отдыха и оздоровления на территории республики.