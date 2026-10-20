Лукашенко пошутил, что еще надо разобраться, чья Брянская область
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком в Минске пошутил о том, кому принадлежит этот российский регион.
«Еще надо разобраться, чья эта Брянская область», — сказал господин Лукашенко (цитата по ТАСС). Он сказал, что говорит это «в хорошем смысле» и акцентировал внимание на тесных исторических и культурных связях между Белоруссией и соседними российскими областями.
Александр Лукашенко предложил содействовать в реализации программы газификации Брянской области и выразил готовность принимать детей региона для отдыха и оздоровления на территории республики.