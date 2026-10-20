Сыр в «треугольничках» обзавелся гардеробом

«Когда Viola обратилась к нам для создания юбилейной коллекции, я очень обрадовалась. В какой-то мере это вернуло меня в детство, где плавленый сыр на кусочке батона был непременным дополнением к борщу. Я историк и начала работу с исследования истории бренда в России: как он к нам пришел, как менялись ассортимент и упаковки. Хотелось поймать именно эмоциональную составляющую, ведь таких вещей, которые переходят из одного поколения в другое, поддерживают связь между ними, немного. Первыми визуальными образами, которые родились в процессе работы, стали батон, сыр в "треугольничках" и красная кружечка в белый горошек, которая, наверное, была в каждом советском доме. Они и легли в основу принтов и паттернов, украсивших коллекцию»,— рассказывает Екатерина Григорьева.