Сыр в «треугольничках» обзавелся гардеробом
Viola и «Привет Мишка!» выпустили юбилейную коллекцию одежды
Бренд плавленых сыров Viola отмечает в 2026 году 70-летие на российском рынке. В честь юбилея компания представила внесезонную капсульную коллекцию одежды для взрослых и детей, созданную в коллаборации с российским брендом «Привет Мишка!».
В 1956 году Viola, которая тогда производилась в Финляндии, стала первым импортным плавленым сыром в СССР, а в 1980-х продукт массово появился на столах советских граждан. За 70 лет сыр не раз становился гастрономическим спутником значимых событий в культурной жизни страны, от Олимпиады-80 в Москве до появления в работах современных художников. Сегодня, по данным NTech, Viola входит в тройку самых популярных продуктов данной категории в России. В Москве и Петербурге каждая третья купленная упаковка плавленого сыра — это Viola (NTech 1–7 2026).
«Популярность сыра стала причиной открытия в 2009 году локального производства в Московской области. Продукция Подмосковного завода поставляется во все федеральные округа России, от Калининграда до Владивостока. Viola уже семь десятилетий подряд любима во всех уголках нашей страны»,— комментирует руководитель маркетинга в категории сыров ООО «Виола» Наталья Ивакина.
Сегодня Viola обзавелась собственным гардеробом. Его автором стал российский бренд одежды «Привет Мишка!», команда которого исследует связь истории и современности, обращаясь в процессе разработки моделей к семейным воспоминаниям и знакомым с детства образам популярной культуры.
Отправной точкой стала история бренда Viola, а центральной темой — то, как знакомые с детства предметы связывают между собой воспоминания людей, выросших в разное время, ведь сыр в «треугольничках» в России знаком представителей разных поколений
Дизайнер бренда «Привет Мишка!» Екатерина Григорьева в своих коллекциях переосмысливает ностальгические образы через современный дизайн, сохраняя идею преемственности и создавая повод для диалога между людьми разных возрастов.
«Когда Viola обратилась к нам для создания юбилейной коллекции, я очень обрадовалась. В какой-то мере это вернуло меня в детство, где плавленый сыр на кусочке батона был непременным дополнением к борщу. Я историк и начала работу с исследования истории бренда в России: как он к нам пришел, как менялись ассортимент и упаковки. Хотелось поймать именно эмоциональную составляющую, ведь таких вещей, которые переходят из одного поколения в другое, поддерживают связь между ними, немного. Первыми визуальными образами, которые родились в процессе работы, стали батон, сыр в "треугольничках" и красная кружечка в белый горошек, которая, наверное, была в каждом советском доме. Они и легли в основу принтов и паттернов, украсивших коллекцию»,— рассказывает Екатерина Григорьева.
В новую коллекцию, которая полностью производится в России, вошли кардиган, джемпер, футболка с вязаным карманом в виде продуктовой авоськи, носки с принтом «Сыр — ОК», шапки с помпоном, шоперы и яркие сумки, стилизованные под круглую упаковку плавленого сыра в треугольниках.