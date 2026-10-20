Власти Сочи планируют перейти на единый годовой контракт на вывоз ТКО

В Сочи планируют с 2027 года перейти на единый годовой контракт на вывоз твердых коммунальных отходов вместо организации работ по внутригородским районам. Изменение предусмотрено комплексным планом стабилизации санитарной обстановки до 2030 года, который сейчас дорабатывают городские власти. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин по итогам совещания по реформе обращения с отходами в Краснодарском крае под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.