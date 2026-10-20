Власти Сочи планируют перейти на единый годовой контракт на вывоз ТКО
В Сочи планируют с 2027 года перейти на единый годовой контракт на вывоз твердых коммунальных отходов вместо организации работ по внутригородским районам. Изменение предусмотрено комплексным планом стабилизации санитарной обстановки до 2030 года, который сейчас дорабатывают городские власти. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин по итогам совещания по реформе обращения с отходами в Краснодарском крае под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
По словам мэра, переход на единый контракт должен централизовать управление логистикой и обеспечить контроль за вывозом отходов с учетом фактической нагрузки. В сентябре на рабочем совещании с Джамбулатом Хатуовым и Евгением Пергуном городские власти рассмотрели ситуацию в отрасли, после чего региональному оператору выдали поручения, которые, как утверждает господин Прошунин, уже вступили в силу.
В адресном реестре Сочи числится около 1,4 тыс. мест накопления отходов, где установлено почти 6 тыс. контейнеров. В рамках модернизации системы их количество планируют увеличить более чем на 45%. За состоянием контейнерных площадок следят круглосуточные рабочие группы.
Господин Прошунин заявил о необходимости своевременного исполнения поручений и недопустимости перебоев с вывозом отходов. Комплексный план до 2030 года предполагает дальнейшие изменения в организации системы обращения с ТКО.