Проблематика таможенных сборов в период разрешения параллельного импорта: новые риски 2026 года

По одному из дел, рассмотренному Арбитражным судом г. Москвы в мае 2026 индивидуальный предприниматель пытался оспорить требование о доплате за три автомобиля, ввезенные им в РФ за полгода. Суды двух инстанций отказали истцу. Ключевым аргументом стало понятие систематичности: суд указал, что личные нужды физического лица не могут оправдывать многократный ввоз дорогостоящих товаров в течение короткого периода.