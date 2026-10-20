Проблематика таможенных сборов в период разрешения параллельного импорта: новые риски 2026 года
С легализацией параллельного импорта российский автомобильный рынок столкнулся с парадоксом. С одной стороны, ввоз автомобилей из Китая, ОАЭ и Кореи стал законным механизмом насыщения рынка. С другой — участники индустрии (как юридические лица, так и частные посредники) начали массово использовать лазейку в законе для минимизации издержек.
Суть схемы следующая: автомобили оформлялись на физических лиц под видом ввоза «для личного пользования». Это позволяло оплачивать утилизационный сбор по льготному тарифу, который в разы ниже коммерческой ставки для ИП и организаций. После прохождения таможни такие машины практически сразу выставлялись на продажу либо передавались заказчику частному лицу или дилерам-агрегаторам.
К середине 2026 года государство перешло от точечных проверок к системной борьбе с этой практикой, что создало новую зону финансовой турбулентности для всего вторичного авторынка.
Тенденции проверок в 2026 году
Государственные органы накопили достаточный массив данных для масштабного пересмотра ранее выпущенных деклараций. Хронология последних месяцев демонстрирует переход к автоматизированному контролю:
Июнь 2026 — Рассылка уведомлений. Тысячи автовладельцев получили требования ФТС о доплате. Суммы варьируются от 150 тыс.руб. до более чем 1 млн руб. за единицу техники. Таможня обосновывает требования ретроспективным анализом цепочек владения: если машина была перепродана вскоре после ее ввоза, льгота признается необоснованной.
Июль 2026 — Позиция Минпромторга. Ведомство официально анонсировало курс на ужесточение контроля, подчеркнув необходимость защиты официальных дилеров и наполнения бюджета. Кроме того, разница между ставками составляет миллиарды, а это дополнительные доходы государства.
Август 2026 — Запуск системы мониторинга ФТС. Федеральная таможенная служба внедрила аналитическую платформу, которая в режиме реального времени выявляет аномалии. Система автоматически маркирует физлиц, ввезших несколько однотипных дорогих авто за короткий срок, как коммерческих импортеров. Теперь доказательная база формируется не постфактум при проверке конкретной декларации, а превентивно на основе цифрового следа импортера.
Судебная практика и прецеденты
Судебная система заняла однозначно жесткую позицию по отношению к схемам оптимизации утильсбора. К концу лета 2026 года сформировалась устойчивая тенденция удовлетворения исков таможенных органов о взыскании недоимки по таможенным сборам:
По одному из дел, рассмотренному Арбитражным судом г. Москвы в мае 2026 индивидуальный предприниматель пытался оспорить требование о доплате за три автомобиля, ввезенные им в РФ за полгода. Суды двух инстанций отказали истцу. Ключевым аргументом стало понятие систематичности: суд указал, что личные нужды физического лица не могут оправдывать многократный ввоз дорогостоящих товаров в течение короткого периода.
В обзоре Президиума Верховного Суда РФ № 9/2026 «О рассмотрении судами споров, связанных с применением таможенного законодательства» изложены принципиальные моменты ухода от понятия «личного пользования»: приоритет сути над формой: Если гражданин декларирует товар как «для личного пользования», но объем, периодичность, однородность и характеристики товаров (например, ввоз нескольких дорогих авто за короткий срок) указывают на извлечение прибыли, суды обязаны поддержать таможню в переквалификации такой деятельности в коммерческую.
Игнорирование формального статуса: Формальный статус «физического лица» при декларировании не освобождает от уплаты коммерческих пошлин, если доказан факт ведения предпринимательской деятельности без регистрации ИП.
Существующие риски для участников рынка
Определенно, текущая ситуация несет прямые финансовые и операционные риски.
Финансовые потери. Необходимость единоразово выплатить разницу в утильсборе спустя месяцы или даже год после покупки машины. Для автопарков каршеринга и таксопарков это грозит кассовыми разрывами. Для физического лица приобретшего автомобиль у частников - значительными финансовыми потерями.
Пени и исполнительский сбор. Если уведомление таможни проигнорировано, задолженность передается судебным приставам. Итоговая сумма долга растет ежедневно за счет начисления пеней, а счета должника блокируются.
Блокировка регистрационных действий. При возникновении задолженности свыше определенного порога, ГИБДД получает данные об ограничении регистрации ТС. Автомобиль невозможно продать или поставить на учет новым владельцем до погашения долга декларантом.
Репутационные риски автосалонов. Дилеры, торгующие машинами, ввезенными по серым схемам, сталкиваются с претензиями покупателей, чьи автомобили внезапно попадают под проверку ФТС и им выставляются счета.
Уголовно-правовые риски. При достижении крупного размера недоимки действия организаторов схем могут быть квалифицированы правоохранительными органами по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).
Итоговые советы
Для минимизации рисков частным лицам и профессиональным участникам рынка рекомендуется пересмотреть подход к импорту.
Частным лицам планирующием ввоз. Если планируется продажа в течение первого года, необходимо сразу оплатить коммерческий утильсбор.
Соблюдать мораторий: воздержаться от продажи ввезенного автомобиля минимум в течение 12 месяцев с даты оформления ЭПТС, чтобы исключить признак быстрой перепродажи.
Владельцам недавно купленных авто. Проверить историю ПТД: запросить у продавца копию пассажирской таможенной декларации и чек об уплате сбора.
Мониторинг баз: регулярно проверять наличие судебных дел на сайте ФССП и арбитражных судов по ФИО предыдущего владельца.
Профессиональным импортерам и юрлицам. Отказ от номинальных лиц: прекратить практику использования подставных «физиков» для массового ввоза партий машин. Легализация ставок: закладывать полную ставку утильсбора в финансовую модель бизнеса.
Документальные доказательства. Сохранять доказательства личного пользования (полисы КАСКО без ограничения водителей, записи видеорегистраторов, отсутствие объявлений).
При получении уведомления от ФТС, не игнорировать сроки: ответ на требование должен быть подготовлен строго в установленный законом период (обычно 15–20 дней).
Собрать документы, подтверждающие длительное владение предыдущими личными авто, отсутствие статуса ИП на момент ввоза и иные факты добросовестности.
Привлечь профильных юристов. Судебная перспектива таких споров в 2026 году оценивается как отрицательная, поэтому основной упор следует делать на досудебное урегулирование и списание пеней.
Регрессное взыскание. В случае выставления ФТС сбора собственнику авто, который не знал об уходе от коммерческого утильсбора, нужно воспользоваться правом регрессного взыскания с продавца или с лица ввозившего автомобиль.
Таким образом, эпоха бесконтрольного ввоза иномарок с уплатой льготного сбора завершается. Автоматизация таможенного контроля делает выявление коммерческих схем вопросом времени, а не вероятности.
Российский авторынок движется к полной прозрачности, где финансовая безопасность покупателя напрямую зависит от чистоты таможенного прошлого конкретного VIN-номера.