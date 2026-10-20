КСП нашла нарушения в бюджетах Зимовниковского района
В правительстве Ростовской области отчитались об итогах проверок Контрольно-счётной палаты в Зимовниковском районе и 11 входящих в него поселениях. Оценивалось также, как формируются доходы местного бюджета и налоговые расходы.
Проверяющие выявили целый ряд нарушений — в поступлении средств, возврате долгов в бюджет, учёте и распоряжении муниципальным имуществом, а также в бухгалтерском учёте. По результатам главе Зимовниковского района Олегу Ткаченко и главам администраций поселений направлены представления с требованием устранить недочеты и не допускать их впредь.
Местные власти отчитались об исправлении всех указанных нарушений, однако 29 должностных лиц не ушли от дисциплинарной ответственности. По итогам аналогичных проверок в Веселовском районе наказаны пять представителей администраций.
Речь может идти о замечании, выговоре или увольнении. Наиболее строгая мера — увольнение в связи с утратой доверия — грозит за коррупционные нарушения.