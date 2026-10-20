КСП нашла нарушения в бюджетах Зимовниковского района

Проверяющие выявили целый ряд нарушений — в поступлении средств, возврате долгов в бюджет, учёте и распоряжении муниципальным имуществом, а также в бухгалтерском учёте. По результатам главе Зимовниковского района Олегу Ткаченко и главам администраций поселений направлены представления с требованием устранить недочеты и не допускать их впредь.