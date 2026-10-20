«Суд будет руководствоваться законом, а не текстом оферты»
Владислав Гейтс о том, почему покупателям обязаны вернуть сервисный сбор за отмененные концерты Канье Уэста
На первый взгляд может показаться, что довод про то, что условия оферты исключают возврат сбора, звучит убедительно, однако он противоречит действующему законодательству. Начнем с того, что такое сервисный сбор. Статья 52.1 Основ законодательства о культуре позволяет билетному оператору взимать с покупателя плату за сопутствующие услуги: бронирование, оформление и доставку электронного билета. По общему правилу такая комиссия должна составлять менее 10% цены билета, для частных организаторов договор с оператором может установить иной размер. Таким образом, сбор — плата за отдельную услугу, которую оказывает не организатор, а оператор. Именно на этом строится позиция обеих компаний: организатор возвращает цену билета, как того требует закон, а сбор считает деньгами оператора, который считает свою услугу выполненной.
Слабость этой позиции в том, что она игнорирует Закон о защите прав потребителей, который применяется к любому договору с гражданином и имеет приоритет над условиями оферты. Так, из него следуют четыре аргумента в пользу возврата сбора.
Первый и главный: сервисный сбор является убытками потребителя. Когда организатор отказывается от проведения концерта по обстоятельствам, за которые отвечает сам, он обязан возместить потребителю все причиненные этим убытки (п. 2 ст. 782 ГК РФ, ст. 28 Закона о защите прав потребителей). Сбор уплачен исключительно ради доступа на конкретный концерт. Концерт не состоялся, и эти деньги потеряны по вине организатора. Это убытки в чистом виде, и их возмещение не зависит от того, кому именно они были уплачены.
Роспотребнадзор неоднократно разъяснял, что сервисный сбор входит в состав убытков, взыскиваемых с организатора при отмене мероприятия. Суды придерживаются той же логики.
После срыва концерта Imagine Dragons в 2022 году (тогда же стало известно, что не состоятся фестивали Park Live и «Боль», российские выступления Игги Попа, The Killers, Slowthai, Mac de Marco и многих других.— «Ъ Северо-Запад») суды взыскивали с организатора ООО «Поп Фарм» сервисный сбор — как убытки, а сверх него неустойку, штраф и компенсацию морального вреда (по последним данным главы объединенной пресс-службы судов Дарьи Лебедевой, из-за отмены концертов Канье Уэста в городские суды поступил 31 иск от граждан.— «Ъ Северо-Запад»).
Второй аргумент: условие оферты о невозвратности сбора ничтожно. Статья 16 Закона о защите прав потребителей не допускает условий, ущемляющих права потребителя по сравнению с законом. Оговорка «сбор не возвращается ни при каких обстоятельствах» лишает потребителя права на возмещение убытков, а значит, не подлежит применению в ситуации отмены по вине организатора. Суд в таком споре будет руководствоваться законом, а не текстом оферты.
Третий аргумент: услуга бронирования не имеет самостоятельной ценности. Оператор ссылается на то, что оформил и доставил билет. Однако потребитель платил не за оформление документа, а за возможность попасть на концерт. Бронирование места на несостоявшееся событие не является той услугой, за которую он заплатил, поэтому утверждение о том, что «услуга оказана» не соответствует существу отношений. Показательно, что правила крупных билетных сервисов, в частности «Яндекс Афиши», прямо предусматривают возврат сбора при отмене мероприятия, подтвержденной организатором.
К кому предъявлять иск, зависит от выбранной стратегии, и здесь есть три варианта.
Первый вариант — иск к организатору о взыскании сбора в качестве убытков. Это наиболее надежный путь: организатор отвечает за срыв концерта, а размер убытков подтверждается чеком оператора.
Довод о том, что сбор получил не организатор, значения не имеет, поскольку убытки возмещает тот, кто их причинил, а не тот, кто получил деньги. На этом подходе основана и позиция Роспотребнадзора.
Второй вариант — иск к кассовому оператору о возврате самого сбора как уплаченного по ничтожному условию оферты. Перспективы здесь ниже. Оператор в таком случае будет, с высокой долей вероятности, настаивать, что состоит с покупателем в отдельном договоре, свою часть сделки исполнил и за отмену концерта не отвечает. Суду придется признать условие о невозвратности сбора ничтожным и согласиться с тем, что услуга бронирования без мероприятия лишена ценности. Такая аргументация обоснована, но единообразной практики по ней пока нет, в связи с чем исход спора менее предсказуем.
Третий вариант — иск к обоим ответчикам с требованием о взыскании сбора с организатора как убытков, а с кассового оператора — как неосновательно удержанной платы. Данный вариант позволяет предоставить суду возможность определить надлежащего ответчика и основание для взыскания стоимости сбора.
В любом из вариантов потребитель, помимо сбора, вправе требовать штраф в размере половины присужденной суммы за отказ вернуть деньги добровольно и компенсацию морального вреда, а от госпошлины по таким искам он освобожден.