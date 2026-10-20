«Суд будет руководствоваться законом, а не текстом оферты»

На первый взгляд может показаться, что довод про то, что условия оферты исключают возврат сбора, звучит убедительно, однако он противоречит действующему законодательству. Начнем с того, что такое сервисный сбор. Статья 52.1 Основ законодательства о культуре позволяет билетному оператору взимать с покупателя плату за сопутствующие услуги: бронирование, оформление и доставку электронного билета. По общему правилу такая комиссия должна составлять менее 10% цены билета, для частных организаторов договор с оператором может установить иной размер. Таким образом, сбор — плата за отдельную услугу, которую оказывает не организатор, а оператор. Именно на этом строится позиция обеих компаний: организатор возвращает цену билета, как того требует закон, а сбор считает деньгами оператора, который считает свою услугу выполненной.