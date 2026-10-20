Свердловчанина приговорили к 16 годам колонии за убийство девочки в 1999 году
Талицкий районный суд приговорил жителя Первоуральска Игоря Рухлова к 16 годам колонии строгого режима за убийство девятилетней девочки в 1999 году, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Установлено, что в июле 1999 года на территории поселка Кузнецовский (Талицкий район) Игорь Рухлов узнал от знакомых, что девятилетняя девочка дала в суде показания о его причастности к убийству местного жителя. Как уточнили в прокуратуре Свердловской области, в действительности ребенок свидетельствовал о причастности к преступлению его однофамильца. Опасаясь уголовного преследования за соучастие в убийстве, у Рухлова возник умысел на убийство девочки.
Реализуя его, 7 августа 1999 года мужчина обнаружил девочку во дворе домов по улице Строителей в поселке Кузнецовский. Схватив и закинув ребенка на плечо, он унес ее. Там он с силой сдавил ей шею, перекрыв доступ кислорода, и удерживал до тех пор, пока не убедился, что ребенок перестал подавать признаки жизни. После этого с целью сокрытия преступления Рухлов закопал тело в овощной яме за одним из домов.
Долгое время убийство оставалось нераскрытым. Установить подозреваемого удалось в ходе расследования преступлений прошлых лет, которым занимались сотрудники региональных управлений СКР и МВД, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
«Фигурант до его задержания работал фальцовщиком на частном предприятии в городе Первоуральске, обзавелся семьей, детьми и наверняка даже не помышлял о том, что спустя 26 лет после убийства ребенка будет задержан и привлечен к уголовной ответственности»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Горелых.
Суд признал Рухлова виновным в убийстве малолетнего, сопряженном с похищением человека (п. «б», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Помимо основного наказания с осужденного взыскали 3 млн руб. в пользу родственников погибшей в качестве компенсации морального вреда.