Свердловчанина приговорили к 16 годам колонии за убийство девочки в 1999 году

Реализуя его, 7 августа 1999 года мужчина обнаружил девочку во дворе домов по улице Строителей в поселке Кузнецовский. Схватив и закинув ребенка на плечо, он унес ее. Там он с силой сдавил ей шею, перекрыв доступ кислорода, и удерживал до тех пор, пока не убедился, что ребенок перестал подавать признаки жизни. После этого с целью сокрытия преступления Рухлов закопал тело в овощной яме за одним из домов.