Научрук центра Гамалеи Александр Гинцбург удостоен ордена Салавата Юлаева

Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, а также директор центра, академик РАН и доктор биологических наук Денис Логунов удостоены ордена Салавата Юлаева — одной из высших правительственных наград Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ).