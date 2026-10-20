Научрук центра Гамалеи Александр Гинцбург удостоен ордена Салавата Юлаева
Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, а также директор центра, академик РАН и доктор биологических наук Денис Логунов удостоены ордена Салавата Юлаева — одной из высших правительственных наград Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ).
Награждение состоялось на площадке БГМУ в уфимском межвузовском студенческом кампусе, где открылось заседание Научно-технического совета Научно-технологического центра развития мРНК-технологий. В открытии помимо прочих участвовали ректор БГМУ Валентин Павлов, исполняющий обязанности премьер-министра Башкирии Александр Шельдяев, академик Гинцбург.