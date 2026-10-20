В Башкирии первые четыре пациента получат противораковую вакцину

Четыре пациента в Башкирии пройдут терапию персонализированной противораковой вакциной при меланоме, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи. Об этом сообщает пресс-служба Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) со ссылкой на ректора, академика РАН Валентина Павлова. По его словам, терапия коснется «достаточно молодых людей в возрасте от 40 до 55 лет». Первую индивидуальную противораковую вакцину пациенты должны получить в этом году, надеется господин Павлов.