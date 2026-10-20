В Башкирии первые четыре пациента получат противораковую вакцину
Башкирия станет первым регионом с полным циклом выпуска мРНК-препаратов
Четыре пациента в Башкирии пройдут терапию персонализированной противораковой вакциной при меланоме, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи. Об этом сообщает пресс-служба Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) со ссылкой на ректора, академика РАН Валентина Павлова. По его словам, терапия коснется «достаточно молодых людей в возрасте от 40 до 55 лет». Первую индивидуальную противораковую вакцину пациенты должны получить в этом году, надеется господин Павлов.
20 октября БГМУ и Центр Гамалеи подписали в Уфе соглашение о намерениях, по которому стороны собираются заключить лицензионный договор о выдаче БГМУ прав на изготовление и применение индивидуализированных биотехнологических лекарственных препаратов на основе мРНК.
По словам научного руководителя Центра Гамалеи академика РАН Александра Гинцбурга, башкирский вуз освоил диагностическую технологию и сможет самостоятельно получать и анализировать генетические данные для подготовки персонализированных противоопухолевых вакцин при меланоме. В будущем линейку нозологий применения планируется расширить.
Противоопухолевые вакцины создают для каждого пациента индивидуально. Специалисты сравнивают генетическую информацию здоровых и опухолевых клеток, затем определяют мишени, против которых нужно направить иммунный ответ. На основе данных разрабатывают препарат для конкретного человека.