Профильный комитет одобрил рост дефицита бюджета Ярославской области
Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Ярославской областной думы одобрил поправки в региональный бюджет на 2026 год. Документ предусматривает увеличение расходов на 4,95 млрд руб., сокращение доходов на 3,75 млрд руб. и рост дефицита на 8,7 млрд руб., до 10,68 млрд руб. О проекте изменения бюджета ранее сообщал «Ъ-Ярославль».
«С одной стороны, у нас цифра такая пугающая, что дефицит у нас 10 млрд руб., это практически в 5 раз больше, чем мы планировали на старте. Он большой, но это не критично. У нас бюджетная система устойчивая, все требования по заемным средствам выполнимы. Но при этом мы должны понимать, что у нас во многом это за счет того, что растет кредиторская задолженность, в том числе и просроченная», — сказал председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Гончаров.
Согласно проекту, доходы областного бюджета составят 162,38 млрд руб., расходы — 173,06 млрд руб.
Как ранее сообщил губернатор Михаил Евраев, 2,9 млрд руб. дополнительно предусмотрено в резервном фонде правительства области на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, а также на выплаты пострадавшим от атак беспилотников.
Еще 2,03 млрд руб. планируется направить на финансовый резерв для исполнения приоритетных расходных обязательств. Кроме того, 2,2 млрд руб. предусмотрено на увеличение зарплат медикам, педагогам и другим работникам бюджетной сферы.
Расходы необходимо отразить в бюджета для списания части госдолга перед федеральным бюджетом.