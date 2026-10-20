Профильный комитет одобрил рост дефицита бюджета Ярославской области

«С одной стороны, у нас цифра такая пугающая, что дефицит у нас 10 млрд руб., это практически в 5 раз больше, чем мы планировали на старте. Он большой, но это не критично. У нас бюджетная система устойчивая, все требования по заемным средствам выполнимы. Но при этом мы должны понимать, что у нас во многом это за счет того, что растет кредиторская задолженность, в том числе и просроченная», — сказал председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Гончаров.