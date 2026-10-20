Мощное землетрясение произошло у берегов Вануату
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Коралловом море у берегов Вануату, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксировали в 07:21 мск. Эпицентр находился примерно в 128 км от северной оконечности острова Эспириту-Санто.
Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,3. Согласно ее данным, землетрясению предшествовали менее мощные подземные толчки, которые фиксировались в этом районе с 19 октября. Объявлена угроза цунами.