В Самаре заменят свыше 200 окон и восстановят газоснабжение в домах, пострадавших от атаки БПЛА
Ранее от массированного налета беспилотников пострадала жилая и социальная инфраструктура Куйбышевского района
В Куйбышевском районе Самары восстановят дома, которые подверглись атаке вражеских беспилотников. В планах — заменить 209 оконных конструкций в МКД, восстановить поврежденные участки инфраструктуры и привести в порядок общественные пространства. Об этом сообщил глава города Иван Носков.
Работы ведет подрядная организация ООО «Паритет» на средства городского бюджета. В настоящее время установлено 57 окон: они изготовлены по индивидуальным размерам. Монтаж идет строго по графику, согласованному с жителями: работы выполняют в присутствии собственников, а новые конструкции монтируют по мере поступления партий.
Помимо замены окон, специалисты ООО «СВГК» уже восстановили поврежденные участки газопровода и повторно подключили потребителей к газоснабжению. Расчистку территории от мусора и поваленных деревьев выполнили АО «Спецремстройзеленхоз» и МБУ «Благоустройство» города Самары.
От атак также пострадали социальные учреждения Куйбышевского района. Большинство дефектов оперативно устранено. На следующей неделе подрядчик начнет восстанавливать окна в одном из центров дополнительного образования. На время ремонта занятия проводятся на базе других учреждений.
Специалисты администрации Куйбышевского района и департамента опеки, попечительства и социальной поддержки помогают пострадавшим жителям оформить региональные и городские выплаты. Также для горожан организованы выездные консультации правоохранительных и следственных органов.