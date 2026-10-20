В Самаре заменят свыше 200 окон и восстановят газоснабжение в домах, пострадавших от атаки БПЛА

Работы ведет подрядная организация ООО «Паритет» на средства городского бюджета. В настоящее время установлено 57 окон: они изготовлены по индивидуальным размерам. Монтаж идет строго по графику, согласованному с жителями: работы выполняют в присутствии собственников, а новые конструкции монтируют по мере поступления партий.