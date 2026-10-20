Продажи вина в Ростовской области в 2026 году сократились на 10 процентов

Параллельно сжимается и местное производство. Выпуск тихих вин в регионе за январь–август 2026 года составил 134,4 тыс. декалитров — на 10,3% меньше, чем за тот же период предыдущего года. По этому показателю Ростовская область заняла девятую строчку среди российских регионов. Производство игристых вин за указанный срок уменьшилось на 1% — до 86,4 тыс. декалитров.