Продажи вина в Ростовской области в 2026 году сократились на 10 процентов
Алкогольный рынок Ростовской области продолжает сжиматься. По данным регионального департамента потребительского рынка, совокупный розничный оборот спиртных напитков без учета пива и пивных напитков за первые девять месяцев 2026 года составил 30,8 млн литров — на 2,8% ниже показателей того же периода 2025-го, пишет РБК Ростов со ссылкой на департамент потребительского рынка региона.
Наиболее ощутимое сокращение зафиксировано в сегменте винодельческой продукции. Суммарный объем реализации натуральных, игристых, шампанских и ликерных вин снизился на 10% — с 474 тыс. до 426 тыс. литров. Одновременно просел сбыт водки: за отчетный период жители региона приобрели 10,3 млн литров крепкого дистиллята, что на 2,1% меньше прошлогоднего результата. Продажи пива и пивных напитков сократились на 5,9% — до 124,3 млн литров. Слабоалкогольный сегмент — сидр, пуаре и медовуха — показал наименьшее падение: минус 0,7%, итоговый объем составил 231,6 тыс. литров.
Сокращение потребления отражается и в подушевых показателях. На каждого жителя области за январь–сентябрь 2026 года пришлось 2,02 литра алкоголя (без пива) против 2,05 литра за аналогичный срок прошлого года — снижение на 1,5%.
В департаменте потребительского рынка подчеркнули, что динамика донского рынка повторяет общероссийскую. «Основными причинами снижения поставок и продаж алкоголя эксперты называют рост цен из-за повышения акцизов и пошлин, а также сокращение ассортимента импортных марок», — пояснили в ведомстве.
Параллельно сжимается и местное производство. Выпуск тихих вин в регионе за январь–август 2026 года составил 134,4 тыс. декалитров — на 10,3% меньше, чем за тот же период предыдущего года. По этому показателю Ростовская область заняла девятую строчку среди российских регионов. Производство игристых вин за указанный срок уменьшилось на 1% — до 86,4 тыс. декалитров.
Донские виноделы и ретейлеры оказались под давлением сразу двух факторов: удорожания продукции вследствие фискальной нагрузки и сужения импортного предложения, что в совокупности охлаждает покупательский спрос по всей линейке алкогольных категорий.