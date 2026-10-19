Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год
Президент России Владимир Путин утвердил отчет об исполнении бюджета за 2025 год. Соответствующий закон за его подписью опубликован на портале правовых актов.
Документ содержит сведения о доходах, расходах и источниках, за счет которых финансировался дефицит федерального бюджета за год. Доходы составили 37,2 трлн руб. против 36,7 трлн руб. в 2024 году, а расходы — 42,9 трлн руб. против 40,1 трлн руб. в 2024 году. Бюджет исполнен с дефицитом в 5,6 трлн руб., или 2,6% ВВП.
Приоритетными направлениями бюджета, как сообщали в Минфине, стали соцподдержка, укрепление безопасности и обороноспособности, обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры.