Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2025 год

Документ содержит сведения о доходах, расходах и источниках, за счет которых финансировался дефицит федерального бюджета за год. Доходы составили 37,2 трлн руб. против 36,7 трлн руб. в 2024 году, а расходы — 42,9 трлн руб. против 40,1 трлн руб. в 2024 году. Бюджет исполнен с дефицитом в 5,6 трлн руб., или 2,6% ВВП.